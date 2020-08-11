المرأة الحديدية لأردوغان: عليك التحدث كرجل وتعلن عودة النظام البرلماني

دعت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، لعودة تركيا إلى نظام الحكم البرلماني، بدلًا من النظام الرئاسي، مشيرة إلى أنه وفقًا للمعطيات على أرض الواقع، فإن الشعب التركي لن ينتخب رجب طيب أردوغان مرة أخرى، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وعلقت المرأة الحديدية على دعوات الانتخابات المبكرة، خلال جولة لها بمدينة قيريقكالي ضمن الجولات التي تجريها بمختلف أنحاء تركيا، وقالت إن "إجراء انتخابات مبكرة يعتمد على وضع الاقتصاد. وبناءً عليه لا أتوقع إجراء انتخابات مبكرة خلال العام الحالي".

وأضافت أكشنار: "من الممكن أن تجرى الانتخابات في يونيو 2021. ولكن ليس في القريب العاجل".

وحول دعوة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي لأكشنار بالعودة إلى "وطنها الأول" بالتحالف مرة أخرى مع حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية، قالت أكشنار:"اتصلت بالسيد أردوغان، لأنني لا أعرف ماذا تعني كلمة (الوطن) التي قالها السيد بهتشلي. وقلت له لا تترك شريكك دون اهتمام".

وأوضحت أكشنار: "هل أعود إلى الوطن؟ لا أعرف هذا، المواطن كثيرة وبيتي أيضًا هو موطني".

ووجهت أكشنار، دعوتها إلى أردوغان لعودة إلى النظام البرلماني، قائلة: "لتأتي وتجلس كرجل، وتقول إننا تخطينا هذا النظام الرئاسي، وسنتحول إلى النظام البرلماني. ألن ننتقل إلى النظام البرلماني؟ الزمن سيظهر ذلك".