"قبّلت يده في اللجنة".. نائب يدعم ابنته المرشحة لـ"الشيوخ"

داخل إحدى لجان مركز أبوحماد في محافظة الشرقية، وقف أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، داعما لابنته المرشحة لعضوية مجلس الشيوخ، حيث كان من أوائل الحضور لدعمها في ماراثون الشيوخ 2020.

وامتنانا لدعمه وتعبيرا عن حبه لها، قبّلت المرشحة يد والدها أمام اللجنة، موضحة أنّه كان حريصا على دعمها منذ إعلان ترشحها للانتخابات، وحتى انطلاق التصويت.

وحرص النائب على الوقوف أمام اللجنة، لدعم ابنته التي تخوض السباق الانتخابي معنويا، وتجاذب أطراف الحديث مع الناخبين، عن مجلس الشيوخ ودوره في الحياة السياسية بمصر، كما تحدّث عن أهميته كغرفة ثانية في التشريع.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.