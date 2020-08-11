رجل سبعيني يدعو المواطنين للتصويت أمام لجنة انتخابية: هنقف جنب بلدنا

"النهارده يوم في حب الوطن، المفروض الناس تحضر عشان نحافظ على بلدنا مش عشان الحزن الفلاني أو العلاني، يا ريت كل الناس يكون هدفها الحضور عشان نقف جنب بلدنا".. بتلك الكلمات أعرب محمد عبدالتواب، 65 عاما، عن سعادته وحرص على الإدلاء بصوته في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أنّ التصويت واجب وطني أولا قبل أن يكون دعما لأي حزب سياسي.

وأضاف الرجل السبعيني الذي حضر للتصويت في مدرسة حدائق القبة الثانوية: "مش هتكلم أنا هنتخب مين سواء قايمة أو فردي بس المهم الحضور، واللي مش هيحضر النهارده يبقي إنسان مش وطني وبيساعد على تنفيذ مخطط الدعوات للإرهاب".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.