مشروعات "مستقبل وطن" بأسوان تدعم مرشحيها من خلال المرأة

قادت الدكتورة سهير المصري أمين لجنة المشروعات بحزب مستقبل وطن بأسوان، بالأمس، حملة مكبرة لدعم مرشحي الحزب فى الفردي بانتخابات الشيوخ بأسوان، حيث جمعت عددا من السيدات الأسوانيات لدعم مرشحي الحزب، ضمن حملة "نساء مصريات للدعم الانتخابي"، والتى من هدفها العمل على حشد وتحفيز المرأة للمشاركة السياسية والتحرك لصنع قرار الاختيار لمجلس الشيوخ.

وقالت سهير المصري: نحن من يصنع القرار في الحياة و نستطيع أن نختار من يساهم في بناء مصر الحديثة لأن الرئيس السيسي يسعى لتمكين المرأة المصرية في الحياة السياسية، ونعمل خلال الأيام الماضية على تنظيم فعاليات فى كل القرى والنجوع بحملات طرق الأبواب، وسط حضور المئات من النساء والفتيات ضمن مبادرة نساء مصريات.

وتابعت: بذلنا كثير من الجهد للتأكيد على أهمية مشاركة النساء والتصويت فى مجلس الشيوخ بانتخابات مجلس الشيوخ، والمبادرة استهدفت نشر الوعى السياسى للمواطنين وخاصة المرأة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية بالانتخابات القادمة، بهدف توضيح دور مجلس الشيوخ القادم فى مناقشة اقتراحات تعديل مواد الدستور، ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين، وما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات سياسية عامة أو شؤون خارجية، وصوت كل امرأة أمانة واجبة نحو وطنها، ويجب التدقيق فى اختيار المرشح، وأن يكون حسن السمعة ومحباً لوطنه.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين فردي هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل" ، منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، حسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "المؤتمر"، ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي".

وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، محمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.