إصابة ضابط ومساعد شرطة بهبوط حاد أثناء عملهما بلجنتين بالبحيرة

أصيب ضابط ومساعد شرطة، اليوم، بهبوط بالدورة الدموية، أثناء أداء عملهما أمام لجنتين انتخابيتين في مركزي شبراخيت والمحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى شبراخيت العام العقيد نصر الدمراني أبوالحمد محمد، 57 عامًا، ضابط شرطة، ومقيم في مركز أبوالمطامير، مصاب بإجهاد بدني وإغماء أثناء تأمين لجنه المعهد الأزهري بفرنوي، شبراخيت.

كما استقبل مستشفى المحمودية المركزي، السيد محمد السيد، مساعد شرطة، مصاب بهبوط بالدورة الدموية، أثناء تأمينه لجنة الإدارة التعليمية بالمحمودية.

وأجريت الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وجارٍ فحصهما بمعرفة الفريق الطبي.