حظك اليوم الأربعاء 12-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بأنه شخص يميل للاتزان وعدم التطرف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية ومالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها وتخطط جيدا لتحقيق حلمك بالمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر بمنزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب واليوم مناسب لإصلاح علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.