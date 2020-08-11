رئيس "الوطنية للانتخابات": هناك لبس يقع فيه الكثيرون عند إعلان النتائج

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك لبسًا يّحدث عند إعلان نتائج الانتخابات عند الكثيرين من المواطنين، سواء ناخبين أو مرشحين أو حتى إعلاميين، فكل لجنة عامة تُعلن أرقام نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، والأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وهذا لا يعني أن هذه هي النتيجة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حوار خاص على شاشة "التليفزيون المصري"، أن ما تعلنه اللجان العامة ليست نتيجة، بل حصر عددي فقط، فإعلان النتيجة الخاصة بالمرشحين، تُعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات طبقًا للقانون، بموعد محدد زمني، حيث تُعلن نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في 19 أغسطس.

وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين النزول والمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، فيرى أن العالم أجمع يقف تحية وإجلال واحترام للدولة المصرية والشعب المصري بعد إجراء هذا العرس الديمقراطي، واصطفاف المواطنين أمام اللجان رغم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وتابع: "انزلوا شاركوا في هذا العرس، أبهروا العالم وأظهروا وطنيتكم أمام العالم أنكم تحبون مصر وتتفننون في حبها من أجل تقدمها، عاوزين نحافظ على حضارة مصر العظيمة اللي كلنا نشأنا عليها ومن أجلها، وما زلت أناشد المرأة المصرية والشباب المصري، انزلوا وشاركوا في العرس الديمقراطي من أجل مصر وفي حب مصر".