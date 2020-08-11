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محمود مسلم

رئيس شركة المياه يتفقد محطة التحلية بنويبع

كتب:

حماده الشوادفي
10:59 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
زيارة المحطة

زيارة المحطة

قام المهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية داخل محطة تحلية المياه بمدينة نويبع بجنوب سيناء، لمتابعة سير العمل بها، والاطمئنان علي الحالة الفنية للمحطة.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى  10 آلاف م3/يوم، لتلبي احتياجات المدينة.

وشدد رئيس الشركة، على ضرورة تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية للمدينة لمواجهة أي ظروف طارئة، ومتابعة الصيانة الدورية للمحطة أولًا بأول.

كما تابع رئيس الشركة خلال جولته، أعمال الصيانة والإصلاح لأحد خطوط انحدار الصرف الصحي بمنطقة ميناء نويبع البحري.

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