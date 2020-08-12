سائق ينهى حياة شاب لمنعه من الزواج بابنة عمته في البحيرة

أمرت نيابة الدلنجات بالبحيرة، مساء أمس، بحبس فتاة وابن عمتها وصديقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل خطيب الأولى بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، بعدما اعترف "محمود أ.ش" سائق بارتكابه الجريمة بمساعدة صديقه، لارتباطه بعلاقة عاطفية بابنة عمته، التى حددت موعد زفافها على المجنى عليه.

كانت البداية، حينما تلقى مركز شرطة الدلنجات، من عائلة المجنى عليه " أحمد ع.ع" 25 عاما، مقيم عزبة يونس حميدة بمركز الدلنجات، يفيد باختفائه عقب سفره لعمله فى القاهرة، وانقطاع الاتصال به والاشتباه فى اختفائه جنائيا.

تم فحص خط سير وعلاقات المجنى عليه وتبين أن المجنى عليه خطب فتاة تدعى "ر"، منذ شهور وأنه تم تحديد موعد الزفاف خلال شهر أغسطس، وأثناء التحريات قام ابن عمة الفتاة "محمود ا.ش"سائق، بالاعتراف بأنه وراء ارتكاب الجريمة، وأنه أقدم على قتله بالاشتراك مع صديقه، لمنعه من إتمام الزواج من خطيبته، لوجود علاقه عاطفية بينهما.

وقال المتهم فى مجمل اعترافاته، إنه قام باستدراج المجنى عليه بمساعدة صديق ويدعى "محمد ر.ع" 25 سنة، سائق ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات، بعدما عرض عليه توصيله إلى عمله بالقاهرة، وأثناء السفر أعطاه عصيرا به مخدر، وسدد له طعنات قاتلة بعد ذلك، ودفن جثته تحت كوبرى بالشيخ زايد.