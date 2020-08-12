"القاهرة الكبرى": "يوم كرنفالي" في حب مصر

شهدت القاهرة الكبرى، أمس، إقبالاً كثيفاً من الناخبين الذين حرصوا على المشاركة بقوة فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، والتى تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم، حيث شهدت اللجان الانتخابية بالهرم وفيصل والعمرانية بدائرة الجيزة، إقبالاً حاشداً ومسيرات ضخمة جابت الشوارع الرئيسية، لحث المواطنين على النزول للمشاركة فى الانتخابات، وكالعادة اكتسحت السيدات مشاهد المشاركة وتصدرن المشهد الانتخابى بجدارة واستحقاق، بعد إقبالهن الكبير على اللجان للإدلاء بأصواتهن، وسط فرحة عارمة تخللها إطلاق الزغاريد على أنغام الأغانى الوطنية.

مسيرات حاشدة بالهرم وفيصل

وانتظمت العملية الانتخابية فى لجنتى مدرسة عبدالحليم محمود ونجيب محفوظ بمدينة بدر، وسط إقبال جماهيرى كبير من المواطنين، خلال الساعات الأولى من اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، والتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى، وشهدت اللجان حضوراً أمنياً مكثفاً من الجيش والشرطة لتأمين اللجان.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بتوفير مقاعد المدارس، ووضعها بشكل فنى يضمن التباعد الاجتماعى بين الناخبين، وتحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين، ما يضمن وجود مسافات آمنة للحد من انتشار الفيروس، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، مع توافر مواد التعقيم والتطهير بشكل مجانى للجميع.

وأضاف أنه تم تركيب تندات لحماية الناخبين من حرارة الشمس، وإمداد اللجان بكراسى متحركة لمعاونة كبار السن، وتم اختيار اللجان الفرعية لتكون قريبة من الباب الرئيسى للجنة وبالدور الأرضى حرصاً على سلامة الناخبين. من جهته، قال المستشار خالد النجار، رئيس اللجنة الفرعية رقم 670، ومقرها مدرسة المرج الثانوية بنات، إن إقبال الناخبين خلال الساعات الأولى كان ضعيفاً للغاية، مرجعاً ذلك إلى حرارة الجو الشديدة، مشيراً إلى ارتفاع نسب الإقبال بعد غروب الشمس وعودة الموظفين من أعمالهم.

تزايد الإقبال فى المرج وعين شمس

وتعتبر مناطق المرج وعين شمس والمطرية من أكثر مناطق القاهرة تصويتاً فى كافة الاستحقاقات الوطنية ويتجاوز عدد من لهم حق التصويت بها حاجز المليون ناخب.

من ناحية أخرى، حث المطربان الشعبيان محمود الليثى وحمو بيكا، المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ وذلك فى لجان مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بالسيدة زينب، وناشد «الليثى» المواطنين بالنزول قائلاً: «كل الناس لازم تنزل تشارك»، فيما أضاف حمو بيكا: «لازم الناس تشارك علشان خاطر بلدنا علشان نكمل بناء البلد، وكمان الدولة عاملة شغل قوى فى التعقيم والإجراءات الاحترازية ضد كورونا».

وفى مصر الجديدة وقف العديد من الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية قبل فتح أبوابها، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطبية، واستخدام المعقمات الطبية، والالتزام بالتباعد الاجتماعى.

وشهدت اللجان الانتخابية وجود المراقبين الصحيين حيث حرصت الممرضة نادية محمد، المراقبة الصحية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة، على الوجود لتأدية الدور المنوط بها لأول مرة فى استحقاق انتخابات، حيث تتولى قياس درجة حرارة الناخبين ومتابعة الحالة الصحية حال حدوث أية مشكلات للناخبين وموظفى اللجان، ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

وفى مدينة نصر، شهدت لجنة الجامعة العمالية إقبالاً كثيفاً من الناخبين وتصدر الشباب المشهد فيها، كما ظهر اصطحاب بعض الأسر أطفالهم للمشاركة فى العُرس الانتخابى لمجلس الشيوخ وتنمية الحس الوطنى.

ووسط إجراءات أمنية مشددة لحماية الناخبين، توافد الناخبون على اللجان الانتخابية بحى المعادى، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا من خلال وضع كميات كبيرة من المطهرات والكمامات. وشهد محيط اللجان مرور دوريات الشرطة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، ووجود سيارات الإسعاف بكثافة تحسباً لوجود إصابات بين الناخبين، كما وُجد الهلال الأحمر المصرى حول اللجان، وانتشرت علامات إرشادية لحفظ المسافات الآمنة بين الناخبين داخل الخيام التى انتشرت أمام محيط اللجان التى تزينت بأعلام مصر.

وتوافد عدد كبير من المواطنين على لجان التجمع الخامس، وعبر أحمد سعيد، أحد الناخبين، عن سعادته بمشاركته فى تصويت انتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً: «صاحى بدرى وجاى أنتخب عشان مصر حبيبتى».

حضور رياضى مكثف فى الدقى والعجوزة والوفد الأمريكى يشيد بمسيرة مصر من المنيل

وشهدت لجان الدقى والعجوزة التزاماً بمواعيد فتح اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية من المشرفين على العملية الانتخابية، وإقبالاً من المسئولين والشخصيات العامة، حيث أدلى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بصوته فى لجنة المتحف الزراعى بالدقى، وناشد المواطنين المشاركة فى اختيار نوابهم وممثليهم تحت قبة مجلس الشيوخ، ترسيخاً للديمقراطية.

وطالب «أبوشقة» جميع الناخبين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والحكومة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة للحماية من فيروس كورونا. وحرص مجموعة من المعلمين فى لجنة مدرسة أحمد أبوالدهب بالدقى، على الوجود بمحيط اللجنة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات، وتعالت الأعلام المصرية ولافتات حث المواطنين والمتضمنة كلمات «انزل شارك - صوتك أمانة»، مع أصوات الأغانى الوطنية.

وخصصت إدارة الدقى الصحية بمحافظة الجيزة مجموعات للمرور على اللجان الانتخابية، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية فى ظل أزمة كورونا. ورفعت لجان الهرم شعار «تعايش مع الحرص»، وحرص العديد من الرياضيين، وعلى رأسهم حازم إمام، وأحمد حسن، وأحمد حسام ميدو، على المشاركة فى العملية الانتخابية.

وشهدت لجان المنيل إقبالاً متواضعاً من المواطنين، حيث زار الوفد الأمريكى المتابع للعملية الانتخابية لجنة الشهيد طيار محمد جمال عبدالعزيز بالمنيل والتقى بالمستشار عمرو شكرى رئيس اللجنة الفرعية، الذى أكد أن الوفد الأمريكى أبدى إعجابه بالعملية الانتخابية، ومسيرة الديمقراطية فى مصر.