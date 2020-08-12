"غرف العمليات": إقبال رغم "كورونا".. وتأخر فتح اللجان بـ6 محافظات

أكدت غرف عمليات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى أن «اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل سار بشكل طبيعى، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا»، منوهين بأن إقبال الناخبين رغم الجائحة كان جيداً.

وقال السفير محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «اليوم الأول من انتخابات الشيوخ مر فى جو صحى وآمن»، مضيفاً أن «المشاركة فى العملية الانتخابية تؤكد الالتزام بالنهج الديمقراطى، وأن الحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية فى صنع القرار يُعد الركيزة الأساسية فى عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان».

ورصدت غرفة عمليات «القومى لحقوق الإنسان» وجود صعوبة لدى بعض الناخبين فى تعرفهم على مرشحى المقاعد الفردية فى محافظة القاهرة، فى ظل كثرة عددهم البالغ 98 مرشحاً، حيث يتم اختيار 10 من بينهم، وهو ما جعل البعض يستغرق وقتاً طويلاً فى الاختيار. ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عبر مراقبيها البالغ عددهم 1500، على مستوى الجمهورية، تأخر فتح عدد من اللجان فى محافظات «القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والإسماعيلية والدقهلية».

ورصد مراقبو المنظمة وجود دعاية لمرشحى حزب النور فى محيط اللجان الانتخابية بوجود شباب يرتدون تيشرتات تشير إلى «النور»، ويحملون لافتات تحتوى على أسماء المرشحين، فى لجنة مركز شباب سنورس ثان (المطور) ومركز شباب سنورس أول (الساحة الشعبية) ومدرسة الراضى الابتدائية ومدرسة عثمان بن عفان ومجمع سنورس الابتدائى، بالفيوم.

كما رصدت المنظمة وجود دعاية فى محيط لجان 127 و128 بمدرسة القوصية الثانوية بنين بأسيوط، إذ وزع بعض الشباب صورة لأحد المرشحين التابع لحزب الوفد.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، برئاسة علاء شلبى، إن المنظمة سجلت 50 متابعاً من مصر و12 جنسية عربية وأجنبية يراقبون العملية الانتخابية، ويشارك نحو نصفهم فى متابعة الجولة الأولى من الانتخابات، وذلك فى عيّنة مختارة تضم 6 محافظات بسمات متنوعة.

ورصد متابعو التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية تأخر فتح اللجان فى عدد من محافظات الوجهين البحرى والقبلى، وسط إقبال جيد.

ورصدت غرف عمليات حزب مستقبل وطن إقبالاً كبيراً من المواطنين بجميع شرائحهم على اللجان الانتخابية، بمحافظات الجيزة والفيوم وشمال سيناء والوادى الجديد، وشهدت الساعات الأولى من بدء التصويت إقبالاً شديداً مع توافد تجمعات نسائية كبيرة للإدلاء بأصواتهن بالتزامن مع جهود نائبات حزب مستقبل وطن بمجلس النواب لحث الناس على المشاركة مهما كان اختيارهم.

"مستقبل وطن": إقبال شديد وتجمعات نسائية للتصويت

وانعقدت غرفة عمليات مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بكامل تشكيلها منذ السابعة صباحاً برئاسة النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، لمتابعة الانتخابات بالتزامن مع انطلاق مسيرات للأهالى إلى اللجان الانتخابية، بجميع مراكز وأحياء المحافظة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمتابعة الانتخابات، انتظام سير عملية التصويت بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، دون أى مخالفات تُذكر، ورصدت الغرفة بدء اللجان الفرعية استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى التاسعة صباحاً، واتخاذ الإجراءات الوقائية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مثل ارتداء الكمامات وتعقيم اللجان بشكل دورى وتوفير المطهرات.