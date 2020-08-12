"قِبلي": الناخبون يلتزمون بالإجراءات الاحترازية

وسط إجراءات أمنية مكثفة، شهدت محافظات الصعيد إقبالاً متوسطاً من الناخبين، فى أول أيام التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، مع التزام كبير بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، شملت تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى داخل الحرم الأمنى لكل لجنة، وإلزام الناخبين وفرق التأمين بارتداء الكمامات.

مظلات انتظار للوقاية من أشعة الشمس وتوفير مطهرات ومعقمات وكمامات للمواطنين

فى المنيا، حرص كبار السن على دخول اللجان الانتخابية بالمطهرات، وهو مشهد لم يختلف كثيراً فى المدن عنه فى القرى، والتى شهدت إقبالاً كثيفاً على التصويت، خاصة قرى المرشحين، وقال أحمد على، 66 سنة، بالمعاش، إنه أدلى بصوته فى لجنة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف، وسط مدينة المنيا، ظهراً، رغم شدة الحر، لتجنب الوجود أثناء الزحام، مشيراً إلى أنه حرص على إحضار المطهرات معه.

وشدد رؤساء اللجان فى المنيا على المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التصويت، ونفس الأمر على الموظفين والمعاونين، وشهدت لجنة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف إقبالاً من السيدات، واللاتى حضرن مرتديات الكمامات، ووضعت أجهزة الأمن مظلات ومقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة خارج اللجان، مع الحرص على وجود مسافات آمنة بينهم.

وتفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عدداً من مقار اللجان الانتخابية فى المدينة، لمتابعة انتظام سير الانتخابات، ودعا المواطنين إلى المشاركة فى التصويت باعتباره واجباً وطنياً، لافتاً إلى إتمام جميع مراكز المحافظة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات، مع رفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بين أجهزة المحافظة.

وواصل المرشحون وأنصارهم حشد الناخبين فى محافظة أسيوط، فاستعان عدد منهم بمركبات «التوك توك» وأوتوبيسات تحمل ملصقات دعائية، لنقل الناخبين إلى اللجان، التى شهدت التزاماً صارماً بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، وبينها توقيع الكشف الحرارى على الناخبين قبل دخول اللجان، ومنع الدخول دون ارتداء كمامات، وتوفير مواد مطهرة للناخبين.

وفى قنا، صرح المحافظ اللواء أشرف الداودى بأن غرفة العمليات المركزية فى ديوان عام المحافظة تتابع سير الانتخابات فى جميع اللجان، من خلال التنسيق مع غرف العمليات الفرعية، مشيراً إلى وصول جميع القضاة المشرفين على الانتخابات إلى اللجان فى الموعد المحدد، دون أن ترصد غرفة العمليات أى معوقات تواجه المواطنين.

وشهدت لجان سوهاج إقبالاً متوسطاً من الناخبين فى أول أيام الانتخابات، وسط حرص كبار السن على الحضور مبكراً، ووزعت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين اللجان الكمامات والقفازات الطبية على الناخبين، وشهدت لجان المرشحين إقبالاً كثيفاً منذ ساعات الصباح الأولى، ووفر عدد من رجال الأعمال والجمعيات سيارات لنقل الناخبين إلى اللجان. وتفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عدداً من اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، مؤكداً توفير الجو المناسب للعملية الانتخابية، وطالب الناخبين بضرورة الإدلاء بأصواتهم، واختيار من يرونه مناسباً.

وتصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابى فى لجان قرى المرشحين ببنى سويف، وسط إقبال كثيف من الناخبين، خاصة فى قرى الميمون والزيتون وبهبشين وباروط وأهوه، فيما شهدت باقى اللجان إقبالاً متوسطاً، وزار المرشح عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أحمد أبوهشيمة، عدداً من اللجان فى قرية أبشنا فى مركزى بنى سويف وناصر.

وفى أسوان، شهدت الساعات الأولى من التصويت إقبالاً متوسطاً من الناخبين، بينما كان لافتاً مشهد طوابير السيدات اللاتى ارتدين الكمامات، وانتظمن فى طوابير مبكرة للإدلاء بأصواتهن، والتزمت القبائل والعائلات بالتصويت للمرشحين من أبنائها، فيما أثر ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة على نسب التصويت فى المحافظة.