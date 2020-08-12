هدوء نسبي بلجان البحيرة مع بداية اليوم الثاني للتصويت بانتخابات الشيوخ

شهدت لجان دائرة البحيرة، هدوء نسبيا مع الساعة الأولى من صباح اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، في الوقت الذي توافد فيه أعداد بسيطة على لجان القرى لانتخاب مرشحيهم، وزاد الإقبال في القرى الموجود بها مرشحين، حيث خرج الناخبين لدعم أبناء قريتهم.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بالبحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان.

يُذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 مليون و949 ألف و970 ناخب بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923.