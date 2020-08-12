رئيس جامعة حلوان يتابع اختبارات القدرات بالكليات المختلفة

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، زيارة تفقدية لكليات التربية الموسيقية والتربية الفنية والفنون التطبيقية لمتابعة إجراءات اختبارات القدرات للعام الجامعي 2020- 2021 لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها "الأجنبية - والعربية"، والتأكد من توفير مناخ هادئ للاختبارات، بحضور الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات بالكليات، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارات الكليات من خلال الالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل الكثافة العددية داخل اللجان ومنع التجمعات بين الطلاب أثناء تأدية الاختبارات بالإضافة إلى تعقيم وتطهير القاعات بما يضمن منع انتشار العدوى.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية من تعقيم وتهوية للقاعات المستخدمة قبل وبعد اختبار القدرات، وكذلك التوجيه بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد بين الطلاب، وقامت الوحدة العلاجية بالكلية بالكشف على درجة حرارة الطلاب قبل الدخول و توفير العبوات اللازمة لتعقيم القاعات والأجهزة المستخدمة داخل اللجان، وكل ذلك من أجل الاطمئنان على سلامة الطلاب المتقدّمين.