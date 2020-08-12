إقبال كبير على لجان انتخابات الشيوخ ببنها

شهدت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الحرس الوطني الابتدائية بمدينة بنها، إقبالاً متزايدًا من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ والإدلاء بأصواتهم.

فيما شارك عدد من المتطوعين الشباب في حملة "بنها لشبابها" لتنظيم دخول الناخبين من وإلى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ بلجان المدينة والقرى التابعة، لها كما تولوا مهمة تطهير داخل وخارج اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شارك الشباب في استخراج بيانات الناخبين الخاصة برقم لجنتهم الانتخابية ورقم المسلسل في الكشف تسهيلاً على الناخبين.

وأشار الحاج أحمد شعلان مؤسس الحملة إلى أن المشاركة الايجابية هي حق أصيل لكل مواطن ودليل على وطنيته ويجب على كل فرد أن يدعم هذا الحق ويسهم في خروج أسرته وأحبائه ويلتف الجميع حول الوطن.

وانطلق بالأمس الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية، ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد.