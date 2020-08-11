إصابة مواطن بأزمة قلبية بمحيط لجنة انتخابية في القليوبية

أصيب مواطن بأزمة قلبية أثناء مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمحيط مدرسة فوقية أحمد بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية في القليوبية وجرى إسعافه.

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، عددا من مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ، بمدن طوخ وكفر شكر وقها وقليوب، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والاستماع إلى استفسارات المواطنين.

شملت الجولة تفقد لجان مدينة المدرسة الابتدائية، ومدرسة السلام بكفر شكر، ولجان مدرسة الشهيد خالد المغربي الثانوية، ومدرسة الشهيد عبدالحميد محمد حسن بطوخ، ومدرسة قها الثانوية، ومدرسة الشهيد هشام إبراهيم بيومي الإعدادية بنات بقها، ومدرسة سعد الدين الشاذلي، ومدرسة الثانوية بنات بقليوب.

ودعا محافظ القليوبية المواطنين للمشاركة في ماراثون الانتخابات، داعيا جميع أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخليًا وخارجيًا.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.