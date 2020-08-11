الناخبون يستقبلون محافظ القليوبية بالزغاريد في طوخ

استقبل الناخبون بلجنة مدرسة الشهيد محمد عبدالحميد حسن الرسمية للغات بطوخ، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالزغاريد خلال تفقده لجان انتخابات مجلس الشيوخ يرافقه طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد ياسين، نائب رئيس المدينة.

شهدت اللجان بمحافظة القليوبية، إقبالا من السيدات اللائي تصدرن المشهد في معظم اللجان الخاصة، بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية.

فيما ترأس عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية، ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.