تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في 8 مدن على مستوى القليوبية، هي مدن الخانكة والقناطر الخيرية وبنها وشرق وغرب شبرا الخيمة وطوخ وقليوب وقها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة، أن حي غرب شبرا الخيمة سجل اليوم الثلاثاء، أعلى معدلات في الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور وشبين القناطر وكفر شكر أي حالات إصابة جديدة.

وسجلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الثلاثاء، الأرقام الأتية: الخانكة 722 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 623 حالة، وبنها 2203 حالات، وشرق شبرا الخيمة 1187 حالة، وغرب شبرا 1176 حالة، وشبين القناطر 727 حالة، وطوخ 971 حالة، وقليوب 675 حالة، ومدينة قها 46 وكفر شكر 423 حالة إصابة.