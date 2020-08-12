مصري يحصل على 58 ألف جنيه مستحقات عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري بلغت 14 ألفا و317 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 58 ألفا و800 جنيه مصري.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أحمد. ذ. أ. ب" الذي يعمل لدى مؤسسة للمقاولات، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسؤولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المواطن "أحمد. ذ. أ. ب" واستجابت بعد التفاوض وديا على صرف مستحقات المواطن البالغ 14 ألفا و317 ريالا سعوديا، واستلم المواطن الشيك الخاص بمستحقاته مسحوب على بنك الراجحي السعودي، فرع قريش، وقدم الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بجدة، وللشركة وبذلك أسدلت الستار على شكوى المواطن وديا.