ضبط ربة منزل وزوجها لقيامهما بالنصب على المواطنين بالقليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، تبين أن المتهمين رجل وزوجته استوليا على مبالغ مالية من الشباب بزعم تسفيرهم للخارج وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية عدة بلاغات من عدد من المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبلغ 60 ألف جنيه بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حاصلاً على بكالوريوس وزوجته "ربة منزل" حيث كونا تشكيلاً عصابيًا فيما بينهما تخصص في تزوير المحررات الرسمية وقاما بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان من خلاله عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، لاستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بالدول العربية خلافاً للحقيقة

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من سمات دخول لإحدى الدول العربية بأسماء العديد من الأشخاص بعضها "خالي البيانات" وخطابات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد توقيع الكشف الطبي على أشخاص محددين وإفادات منسوبة لبعض الشركات بالخارج تفيد التحاق أشخاص "محددين" للعمل بها وعقود عمل وهمية بأسماء العديد من الأشخاص راغبي العمل بالخارج، وكمية من صور طلبات تسجيل إقامة منسوب صدورها لإحدى الهيئات بالخارج، ومستندات شخصية خاصة براغبي السفر للعمل بالخارج، بفحص المستندات المضبوطة فنياً تبين أنها مزورة تزويرًا كليًا باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتولت النيابة التحقيق.