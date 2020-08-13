4 معلومات عن فيلم "الحارث" قبل عرضه الليلة: أحداثه حقيقية ومرعبة

يعرض الليلة فيلم "الحارث" للفنان أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس على إحدى المنصات الإلكترونية، بعد فترة تحضيرات استغرقت عدة شهور، وفي التقرير التالي نوضح أبرز معلومات الفيلم :-

- الفيلم مستوحى من أحداث حقيقة.

- تقدم الفنانة ياسمين رئيس شخصية "فريدة" التي تتعرض لمواقف وتشاهد أشخاصاً وأشباحاً لا يراهم سواها، ما يجعلها تعتقد بأنها تهلوس، ولعل ما يزيد الأمر سوءاً هو أن لا أحد يصدقها.

- يشارك بالفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان محمد علاء.

- التجربة الإخراجية الأولى لمحمد نادر.

وتدور أحداث فيلم "الحارث" حول زوجين تنقلب حياتهما بعد أن تروى لهما خرافة أثناء شهر العسل عن ليلة يغيب قمرها ويبحث الشيطان فيها عن عروس.

يذكر أن فيلم "الحارث"، سيعرض على منصة شاهد vip، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، وضيوف الشرف، باسم سمره، عمرو عبدالجليل، اسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، من إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبدالخالق ومحمد إسماعيل أمين.