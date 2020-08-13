"مبنى سوق العتبة وسياقه المحيط".. فيلم تسجيلي بالأعلى للثقافة

يعرض المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس فيلما تسجيليا بعنوان "مبنى سوق العتبة التاريخي وسياقه المحيط"، وذلك يوم الاثنين 17 أغسطس الجاري، ويبث الفيلم على قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب في الساعة السابعة مساء.

يأتي ذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني؛ وضمن برنامج "دعم مبادرة الثقافة بين إيديك" والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.