"التموين": 238 مخالفة بـالأوكازيون الصيفي أبرزها "أسعار وهمية"

قال أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن الوزارة رصدت 238 مخالفة منذ بدء الأوكازيون في الأسبوع الأخير من يوليو الماضي.

وأوضح مخيمر لـ"الوطن"، أن قطاع الرقابة والتفتيش بالوزارة رصد 128 شكوى لمحلات توهم المستهلك باشتراكها بالأوكازيون وهى لم تشترك بشكل رسمي، وسجلنا أيضا 78 مخالفة لأسعار وهمية تعرض بيها المنتجات على خلاف أسعارها الحقيقية وهمية، و9 مخالفات بشأن عدم وضع السعرين، سعر الأوكازيون الحالي وسعر ما قبل الأوكازيون، ليصل إجمالي مخالفات الأوكازيون حتى الآن.

ويتعامل جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين مع شكاوي الأوكازيون، بمجرد تلقيه شكوى يبدأ التواصل مع المستهلك لحل مشكلته بالإضافة لوجود غرف عمليات وبوابات الشكاوى الحكومة وخط ساخن 16528 لتلقى أى شكاوى من المواطنين والعمل على حلها.