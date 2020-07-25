التموين: 90% من الأوكازيون للملابس و10% لصالح أدوات المنزل والموبيليا

قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إنَّ الأوكازيون قانونًا يبدأ في شهر أغسطس وفبراير، ولكن هذا العام جرى تنظيمه مبكرًا لاستفادة التجار من بضاعتهم وتحريك رأس المال الخاص به كما يستفاد منه المواطن من خلال الخصومات.

وأضاف "مخيمر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أنَّ صاحب المحال الراغب في المشاركة بالاوكازيون يقدم طلبًا لمديرية التموين التابع لها، ويقدم كشوف بها نسب الخصومات، ويتمّ تنظيم حملات تفتيشية على مستوى الجمهورية للتأكّد من مدى تطبيق الخصومات على فواتير الشراء، وإذا وقعت مخالفة يتمّ تحرير مخالفة اوكازيون وهمي وخداع لجمهور المستهلكين ويتمّ تحويله للنيابة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، أنَّ 90% من الأوكازيون منتجات ملابس، والنسبة الباقية موبيليا وإكسسوارات وأدوات منزلية ونظارات، لافتًا إلى أنَّ هناك غرف عمليات لتلقي شكاوي المواطنين من المخالفات".