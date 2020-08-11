رئيس "أزهرية المنوفية" يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

أدلى الدكتور عبدالعزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت اليوم في مدينة شبين الكوم "منشأة عصام وبخاتي".

ورافق النجار وفد من منطقة المنوفية الأزهرية، وإدارة الوعظ بالمنطقة.

ودعا النجار، جميع العاملين بالأزهر الشريف بالمنوفية والمصريين للاحتشاد والنزول بقوة أمام لجان الانتخابات لاختيار الأفضل في انتخابات أول مجلس للشيوخ.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.