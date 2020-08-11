محافظ المنوفية: لم نسجل أي حالات اشتباه بكورونا بين الناخبين

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه لم يتم تسجيل أو رصد أي مخالفات أومشكلات، وكذلك أي حالات اشبتاه بفيروس كورونا المستجد بين الناخبين، في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية.

وطالب محافظ المنوفية في تصريح لـ"الوطن"، المواطنين بالمشاركة في الانتخابات، قائلًا: "حزب الكنبة لازم يشارك"، مشددًا على أنه من المعتاد أن تكون محافظة المنوفية في مقدمة المحافظات المشاركة في أي انتخابات.

وأضاف أنه من الضروري أن يشارك الجميع برأيه في انتخاب مرشحي مجلس الشيوخ بكل نزاهة، ودون تدخل من أي جهة.