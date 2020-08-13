زغاريد داخل منزل الأولى مكرر في الثانوية الأزهرية بالغربية

عبرت أسرة الطالبة ندا محمد حامد فرحات، الأولى مكرر، شعبة علمي، الثانوية الأزهرية، ابنة قرية اخناواي، مركز طنطا، عن فرحتهم بتفوق ابنتهم في الثانوية الأزهرية، وحصولها على الدرجة النهائية 100%، شعبة علمي، بمعهد اخناواي الثانوي، واحتفالهم بتفوقها بإطلاق الزغاريد.

وعبرت ندا، عن فرحتها وسعادتها انها تلقت خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية وضمن العشرة الأوائل من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأنها كانت تذاكر 12 ساعة، وتحلم بالالتحاق بكلية الطب.

وكشفت الطالبة المتفوقة عن سبب ارتدائها نظارة سمراء: قائلة انها أجريت عملية تصحيح نظر في قرنية العين منذ 4 أيام.

وأكدت والدة ندا محمد حامد فرحات أن زوجها توفي وعمر ندا 4 شهور وانها عملت في جميع المجالات لتقوم بتربياتها من عاملة في مستشفى المنشاوى الي العمل في دار أيتام حتى قمت بفتح محل ملابس لكي استطيع تربيتها هيا وشقيقتها الصغرى في الصف الثاني الإعدادي.

وأشارت الأم إلى أن الله عزوجل توجها بتاج تفوق نجلتها وحصولها على المركز الأول والعمرة التي حصلت عليها من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.