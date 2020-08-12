الوطنية للصحافة تحيل مخالفات في تغطية انتخابات الشيوخ للتحقيق

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمقر الهيئة، اكتشفت وقوع بعض البوابات الإلكترونية التابعة لعدد من المؤسسات الصحفية، في خطأ مهني بنشر صور غير موثوقة المصدر.

وأوضح الشوربجي في بيان، أن الهيئة وجهت بالتحقيق مع المسئولين عن هذا الخطأ، وإفادة الهيئة بنتائج التحقيقات بشكل عاجل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال البيان: واصلت الغرفة أعمالها علي مدار اليوم الأخير في الانتخابات، حيث تابعت اللجنة التغطية الصحفية لعملية التصويت سواء في الخارج أو الداخل.

وكانت الغرفة، وضعت تقريرها النهائي عن العملية الانتخابية التي استمرت علي مدار 5 أيام، حيث بدأت اللجنة عملها من يوم السبت 8 أغسطس، بمتابعة مدي الالتزام بالصمت الانتخابي.

كما حرصت الغرفة، على التواصل مع السادة الصحفيين، والرد على أية استفسارات، لتسهيل عملهم، ومساعدتهم في حل أية مشكلات قد تواجههم.

وتواصلت الغرفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنسيق معها لتوفير المعلومات اللازمة للصحفيين، حول سير العملية الانتخابية بالخارج.