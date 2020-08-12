محافظ البحيرة: توفير وسائل نقل لتوصيل المواطنين لأماكن الانتخاب

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم توفير وسائل النقل اللازمة وجميع الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب بكل سهولة ويسر، مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحة الناخبين.

كما تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأطقم الجراحة، لمعالجة أي موقف طارئ، بالإضافة إلى تمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن.

وناشد "آمنة" الجميع بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني، وتمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم، دون تدخل أو تحيز، حيث أن محافظة البحيرة تعد رائدة في ذلك ولها باع كبير في الانتخابات السابقة، مما يدل على مدى الوعي والفهم والثقافة.

يُذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 مليون و949 ألف و970 ناخبا بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراكز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923.