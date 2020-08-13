أول فيديو من موقع حادث غرق معدية الرياح التوفيقي بكوم حمادة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لغرق معدية بالرياح التوفيقي ناحية كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بغرق معدية بمياه الرياح التوفيقي، تقل 3 سيارات على الأقل بينها سيارة طباخ بمعداته والعاملين معه، وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وانتشرت قوات الإنقاذ النهري على ضفتي الرياح التوفيقى، بحثا عن غرقى ومفقودين.

وقال شهود عيان لـ"الوطن"، إن سائقي المعدية التي غرقت منذ قليل بالرياح التوفيقى، أمام قرية دمشلى بكوم حمادة، ما بين محافظتى البحيرة والمنوفية، خرجا منذ قليل من المياه، فى الوقت الذى غرق آخرون داخل سياراتهم التي كانت بالمعدية.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإنقاذ النهري تمكن من انتشال جثتين، وعلى الفور انتقل الإسعاف لنقل الجثث إلى المستشفى، مؤكدا أنه سيتم إيداع الجثث في مستشفي منوف العام لحين اتخاذ النيابة العامة قرارها.

وشهدت قرية دمشلي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري ما بين محافظتي البحيرة والمنوفية.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية ورجال الانقاذ النهري، وجار البحث عن مفقودين.