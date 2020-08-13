 وزارة الداخلية توجه ضربات حاسمة لحائزى المواد المخدرة

فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة إجراءات تأمين سير عمليات إنتخابات مجلس الشيوخ (2020) على مستوى الجمهورية وتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة.. لم تغفل أجهزة الوزارة عن التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج عن القانون، لاسيما ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.. وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وبحوزته (عدد 14 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، وبحوزتهم (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس وزنت 75 جرام – مبلغ مالى عملات محليه وأجنبية – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمحافظة مطروح، وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام- مبلغ مالى –هاتف محمول).

ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرتى "مركز إيتاى البارود- قسم شرطة دمنهور" بمحافظة البحيرة، وبحوزتهم (عدد 69 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 7,650 كيلو جرام– مبلغ مالى– 3 هواتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون وزنت 350 جرام– سلاح أبيض "سكين"- مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط عدد (4) طرود بريدية قادمة من دول مختلفة عبر ميناء القاهرة الجوى تحوى بداخلها على مواد مخدرة عبارة عن (76 بذرة لنبات "الماريجوانا" المخدر- 5 جرام لمخدر "إم دى إم إيه"المادة الفعالة لأقراص "الإكستاسى المخدر").

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية .. حال إستقلالهما سيارة، وبحوزتهما (عدد 20 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول ) .

ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (عدد 15 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 40 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام، مبلغ مالى).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمجافظة القاهرة ..وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام- سلاح أبيض "سكين"- مبلغ مالى– هاتف محمول ).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 135 جرام- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة ، وبحوزته (كمية لمخدر الفودو وزنت 700 جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) .

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام- مبلغ مالى – 3 هاتف محمول ).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة.. وبحوزته (كمية لمخدر الفودو وزنت 415 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الفودو وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة"- هاتف محمول).

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة..وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش و39 طلقة لذات العيار- مبلغ مالى – سيارة مستأجرة).

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، وبحوزته (طبنجة مُبلغ بسرقتها و10 طلقات نارية لذات العيار و2 خزينة- 4 جرام لمخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواه"- دفتر إيصالات أمانة- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.