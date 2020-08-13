رئيس الزمالك يوافق على رحيل مصطفى محمد.. بشرط

طالب رئيس نادي الزمالك، لاعبي الفريق، وعلى رأسهم المهاجم مصطفى محمد، بتقديم العروض التي تصلهم من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة، وسيتم مناقشتها وفقا لرؤية مجلس الإدارة من أجل الموافقة أو الرفض.

وقال رئيس الزمالك خلال فيديو مع اللاعبين: "لن نقف أمام أحد، حال تلقيه عرضا مناسبا له وللنادي عليه أن يقدمه فورا، ولو العرض قيمته مناسبة سيتم الموافقة عليه فورا، والحديث لجميع اللاعبين وليس لاعب بعينه".

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