"الدعاية خارج اللجان" أبرز ملاحظات تنسيقية الأحزاب حول انتخابات الشيوخ

قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أعدت على مدار يومي التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وتنظيمها، وإقبال الناخبين داخل اللجان، عبر 1500 شابا متطوعا على الأرض من كل الأحزاب، كما أعدت التنسيقية، مؤتمرات صحفية على مدار يومي الانتخابات.

وأضاف "سالم" خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن أبرز الملاحظات التي رأتها التنسيقية خلال الانتخابات تتمثل في انتظام العملية الانتخابية بشكل جيد، كما أن تأمين الانتخابات جرى بشكل جيد وممتاز، وانضباط الاجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي والمعقمات والمطهرات، كما أنها لاحظت وجود دعاية لبعض مرشحي الفردي أمام اللجان الانتخابية، وتأخر بعض اللجان في الفتح.

وأشار إلى أن هناك ميزة رئيسية في ظل وجود هيئة مستقلة خاصة بمتابعة وإدارة العملية الانتخابية ليس فقط في انتخابات مجلس الشيوخ، ولكن بشكل دائم، ما يتيح لهذه الهيئة، تطوير آليات إدارة الانتخابات حتى في ظل فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم، "مش شيء غريب أن مصر تقدر تنظم انتخابات بشكل جيد".