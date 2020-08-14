حظك اليوم الجمعة 14-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يستطيع مولود برج الجوزاء إمتاع الناس لساعات متواصلة دون توقّف بحيث لا يشعر بالملل، ويمكنه أيضًا الإتيان بالأفكار بسرعة شديدة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك جذابا وقادرا على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تستعيد حيويتك وتفاؤلك ويعدك ذلك بقضاء يوم ممتع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.