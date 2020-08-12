حظك اليوم الأربعاء 12-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

ثقة مواليد برج الجوزاء بنفسهم تجعلهم يتغلبون على مصاعب الحياة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.