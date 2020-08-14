التخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات للتقدم لكلية الشرطة

أعلنت أكاديمية الشرطة عن رغبتها في بعض التخصصات الجامعية للالتحاق بها، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، بعض التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم..

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة

والتقديم بالكلية مستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، من خلال التوجه إلى مقر الأكاديمية، لخريجي كليات الآتية للعام الدراسي 2019 و2020.

كلية العلوم، قسم "كيمياء عامة وميكروبيولوجي" ذكور فقط.

كلية الآداب قسم مكتبات، علم نفس، اجتماع، إناث فقط.

خدمة اجتماعية إناث فقط.

زراعية قسم انتاج حيواني ذكور فقط.

ألسن قسم "إنجليزي – فرنسي – ترجمة فورية" ذكور وإناث.

ألسن ترجمة وترجمة قسم "إنجليزي- فرنسي – روسي – عبري – لغات شرقية" إناث فقط.

الهندسة (نظام 5 سنوات) تخصص "حاسبات – اتصالات والكترونيات – ميكانيكا قوى – كهرباء قوى – ميكانيكا سيارات – ميكانيكا انتاج – هندسة طبية – عمارة – بحرية- مدني"، ذكور فقط.

الحاسبات ونظم المعلومات (نظام 4 سنوات) تخصص "حاسبات نظم معلومات" ذكور وإناث.

اقتصاد وعلوم سياسية تخصص "إحصاء" ذكور.

فنون تطبيقية تخصص "طباعة – تصوير) ذكور فقط.

تربية موسيقية نوعية تخصص "موسيقي" ذكور فقط.

المعهد العالي للسينما تخصص "تصوير – صوت – مونتاج) ذكور فقط.

سياحة وفنادق مطلوب ذكور فقط.

خطوات التقدم لأكاديمية الشرطة من خريجي الجامعات

يتم سحب ملفات تقديم الضباط متخصصين لكليه الشرطة، قيمته حوالي 350 جنيها.

يتم التقديم من الساعة 6 صباحًا إلى 9 صباحًا عبر بوابة 5 بكلية الشرطة بمقرها في التجمع الأول.

احضار اصل وصورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، وشهادة ميلاد.

6 صور شخصية 4×6 وتكون على خلفية بيضاء.

شهادة التخرج أو شهادة مؤقتة أو بيان نجاح أو إفادة، مختومة بختم النسر، وبها التقدير العام وسنة التخرج.

شهادة الثانوية العامة أو بيان نجاح.

سوف تحصل على ورقة مطلوب استيفاء البيانات مثل الاسم، الوظيفة وعنوان كلا من الأب والجدة والأخوة، والأعمام، الأخوال".

إرشادات يجب اتباعها عند التقدم لاختبارات كلية الشرطة

لن يسمح بدخول الطالب من البوابة إلى مقار لجان قبول الطلبات فى الحالات التالية:-

- عدم ارتداء الكمامة كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- من لم يحضر المطهرات اليدوية الشخصية.

- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول، أو الآلات الحادة، والمواد القابلة للاشتعال، وكاميرات التصوير، والحواسب الآلية "لاب توب"، والحقائب بكافة أنواعها.

- يجب على الطالب حين حضوره لأداء اختبار القدرات، إحضار صورة ضوئية من صفحة الاختبارات الخاصة به تفيد بموعد الاختبار التالي للسماح له بالدخول من البوابة.