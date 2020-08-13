الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية مفخخة وتحرير مواقع شرق صنعاء

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة تابعة للحوثيين في مديرية نهم شرق صنعاء، تزامن ذلك مع مواجهات عنيفة على امتداد جبهات نهم والجوف، تكبدت فيها الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال قائد "اللواء 55 مشاة" العميد الركن علي الحميدي، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، إن قوات الجيش الوطني اليمني حررت مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق بمديرية نهم، شرق صنعاء، بعد هجوم واسع شنته على الحوثيين، ووصل إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للميليشيا الحوثية والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان.

وأضاف الحميدي، أن المواجهات والغارات الجوية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، إضافةً إلى تدمير عدد من عرباتها وآلياتها القتالية، موضحًا أن المواقع التي حررتها قوات الجيش خلال الأيام الماضية في جبهة نهم، كان الحوثيون بيستهدفون منها بالصواريخ القرى والأحياء السكنية الآهلة بالسكان غرب محافظة مأرب.

وأشار الحميدي، إلى أن الحوثيين في جبهة نهم، يعيشون انهيارات كبيرة في صفوفهم على وقع ضربات جنود الجيش الذين يتمتعون بمعنويات عالية.

وخاضت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، معارك ضد الحوثيين في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، فيما استعاد الجيش الوطني اليمني عددًا من الأطقم وكميات من الأسلحة كانت بحوزة الحوثيين.