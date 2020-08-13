نجار يروي تفاصيل مقتل عامل بالشرقية: "ماقتلتش صاحبي"

"ماقتلتش صاحبي.. الرصاصة طلعت فيه غلط.. وكنا هنتاجر في السلاح"، بهذه الكلمات اعترف نجار، للمرة الثانية أمام قاضي المعارضات أثناء نظر تجديد حبسه، بتفاصيل مقتل صديقه بالشرقية .

وأضاف المتهم في اعترفاته أن الضحية اتفق معه على تجارة السلاح، وأثناء معاينة بندقية خرجت طلقة عن طريق الخطأ، وقرر القاضي تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإعادته إلى السجن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل بالشرقية.

وتبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) بعثوره على جُثة نجله "عامل" غارقًا فى دمائه بمنزل ملكه، كائن بذات القرية محل إقامته "تحت الإنشاء" مجاور للزراعات.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "نجار" صديق المجني عليه ومُقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليه، وتوجها لمقابلة سائق مركبة توك توك، مُقيم بذات الناحية، وتحصلا منه على بندقية خرطوش بغرض التصرف فيها بالبيع.

وعقب ذلك توجه الجاني والضحية إلى المنزل محل العثور على الجثة، وحال عبثه بالبندقية انطلق منها عيار فأحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته، فتوجه إلى شقيق سائق التوك توك "مالك محل بقالة" وسلمه السلاح لإعادته لشقيقه، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم، وجرى ضبط السلاح المستخدم بإرشاد أحدهما.