عضو "التعليمية بموسكو" يكشف تفاصيل إنتاج أول لقاح روسي لكورونا

كشف الدكتور إسلام شعبان غازي، عضو البعثة التعليمية في موسكو، والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، الخطوات التي نفذتها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، لإنتاج اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أنه يجري التعامل مع فيروس آخر غير الفيروس الذي يحاول العلماء إنتاج لقاح خاص به، ويفقده العلماء كل وسائل الخطورة.

وأضاف "غازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "DMC"، أن بعد ذلك يحقن المادة الوراثية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في الفيروس الآخر، بعد إفقاده كل وسائل الخطورة، "يجيبوا فيروس يُسبب برد عادي، ويحقنوا به المادة الوراثية الخاصة بفيروس كورونا، وبعدين يحقنوها في جسم الإنسان"، ومن ثم يتابعوا كيف يتعامل جهاز مناعة الجسم مع هذا الفيروس.

وأكد عضو البعثة التعليمية في موسكو، والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، أنه بعد إجراء العمليات، وجدوا أن هناك زيادة في الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى الأشخاص التي جرى حقنها، فاللقاح قائم على تحفيز الجسم لمهاجمة الفيروس قبل الإصابة، وهذا ما جرى عمله في لقاح روسيا وأمريكا والصين.

وتابع: "الجديد في لقاح روسيا بقى أنه عمل جرعة إضافية، يعني بعد ثلاثة أسابيع، يعطي كمان جرعة تانية للجسم، يزود المناعة بتاع الأجسام المناعية ضد الفيروس"، موضحًا أن مركز "جماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة الذي أنتج اللقاح الروسي، له سابقة إنتاج لقاحين قبل ذلك، من بينها لقاح الإيبولا، فالتكنولوجيا الخاصة بإنتاج اللقاحات، متوفرة في هذا المركز.