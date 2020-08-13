عضو "التعليمية بموسكو": لقاح كورونا الروسي لم يّخضع للتحكيم

كشف الدكتور إسلام شعبان غازي، عضو البعثة التعليمية المصرية في موسكو، والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، سبب الاعتراضات من قبل البعض على لقاح "سبوتنيك في" الروسي الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأوضح أن الخلاف يّكمن في تسجيل اللقاح في وزارة الصحة الروسية دون نشره في أي مجلة علمية ودون أن يّخضع للتحكيم.

وأضاف "غازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، أن المصل تم تسجيله دون إكمال المرحلة الثالثة منه، ولكن البعض ذكر أن تسجيل اللقاح في الوزارة جاء كإجراء ضروري وقانوني من أجل استكمال اجراء المرحلة الثالثة على المواطنين، وهذا سبب اللبس البسيط في أزمة التسجيل.

وأشار عضو البعثة التعليمية في موسكو، والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أنه من الطبيعي من أجل اخراج لقاح يجب أن يتم نشر البحث، وهذا لا يتم دون أن يكون البحث مكتمل من جميع الأركان، ولكن دراسة مصل روسيا لفيروس كورونا لم يكتمل بعد، وهذا سبب اعتراض بعض المواطنين عن تسجيل المصل.

وعن إجراء التجارب السريرية للقاح، هل ستكون على مستوى دولي أما محلي فقط، فأوضح أنه من المتوقع أن يتم إجراء التجارب على ألفين شخص في موسكو، يتراوح أعمارهم ما بين 18 لـ 60 عامًا، كما أن وسائل الإعلام الروسية والمواقع الإخبارية في موسكو تحدثت أنه تم التعاقد بالفعل مع بعض الدول مثل السعودية والإمارات والبرازيل والمكسيك والهند من أجل تجريب هذا اللقاح في بلادهم.