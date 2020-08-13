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بدء العمل بالعيادات الخارجية بـ"الأزهر التخصصي" السبت

كتب:

عبدالوهاب عيسي
09:36 م | الخميس 13 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت جامعة الأزهر، أن بداية من السبت المقبل، تبدأ العيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي، في استقبال المرضى على مدار أيام: "السبت، والاثنين، والأربعاء".

وأكد الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، الانتهاء من عملية رش المستشفى وتطهيره وتعقيمه، وأنه تقرر العمل بمعامل التحاليل الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، وعيادات الأسنان، ووحدات تفتيت الحصى على مدار أيام الأسبوع.

وأضاف "عجاج" أن العمل بالمستشفى يجري على قدم وساق، من أجل تشغيله تباعًا خلال المرحلة المقبلة.

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