جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الأقراص المخدرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية بدت عليه علامات القلق والتوتر. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي بمعرفة أمجد رفعت رئيس قسم الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من هثيم عبد الحكم مأمور الجمرك تحت إشراف ابراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش الراكب فتبين وجود 435 قرصا من أقراص كونترمال المخدرة و8 زجاجات كونترمال مخبأة بين طيات الملابس في حقائبه.