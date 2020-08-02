كيفية إصدار بطاقة المشتريات في 4 بنوك للاستفادة من مبادرة مايغلاش عليك

انطلقت مبادرة تشجيع وتحفيز المنتج المحلي منذ أسبوع مضى، تحت اسم "ميغلاش عليك" لمدة 3 أشهر، والتي يستفيد منها جميع المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، على أن تقتصر الاستفادة من الخصم الإضافي المتاح من جانب وزارة المالية على حاملي بطاقات االسلع التموينية فقط دون غيرهم والبالغ عددهم حوالى 22 مليون بطاقة.

وتشارك بعض البنوك المصرية في تحمل جزء من عبء التكلفة التمويلية للمبادرة مع الحكومة المصرية، لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة من جهة وتوسيع القاعدة التمويلية للمبادرة من جهة أخرى، ليكون إجمالي القيمة المالية التمويلية للمبادرة التي تتحملها وزارة المالية 12 مليار جنيه مصري، والبنوك المشاركة هم: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والقاهرة، والتجاري الدولي.

وتشارك البنوك من خلال بطاقات الائتمان والتي تقدم للعملاء لتقسيط المشتريات إلكترونيًا، ولكن بعد استخدام حد الائتمان يخصم البنك مستحقاته من راتب العميل، أو يسدد العميل الكاش لضمان استمرار الخدمة.

كما تتيح بطاقات الائتمان للعميل خدمة السحب الكاش من ماكينات الصراف الآلي ولكن مقابل خصم عمولة على كل مبلغ وذلك لاستخدامها في غير الهدف المُخول لها وهو الشراء.

وتستعرض "الوطن" مواصفات بطاقات الائتمان وخطوات إصدارها في الأربعة بنوك المشاركة في مبادرة تحفيز الاستهلاك:

البنك الأهلي المصري

- حد الائتمان للبطاقات يتراوح بين 2000 جنيه، ويصل إلى 250 ألف جنيه شهريًا، ويمكن أن يزيد عن ذلك الحد بضمان الودائع.

- أنواع بطاقات الشراء: الكلاسيك، والجولد، والتاتينيوم، والبلاتينيوم.

- مدة تقسيط المشتريات: من 12 وحتى 24 شهرًا دون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع البنك.

- استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

- التسوق عبر الإنترنت من خلال خدمة الكود الآمن OTP.

- إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

بنك مصر

حدود الائتمان تتراوح من 200 جنيه إلى 400 ألف جنيه شهريا حسب قيمة راتب أو ودائع العميل.

- أنواع بطاقات الشراء: الكلاسيك، والجولد، والتاتينيوم، و البلاتينيوم، وورلد إيليت لكبار العملاء.

- يتيح استخدام البطاقة في عمليات الشراء والسحب النقدي داخل أو خارج مصر.

- يتيح البنك استخدام 100% من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي.

- إمكانية إصدار عدد من البطاقات إضافية.

- إمكانية استخدام البطاقة من خلال شبكة الإنترنت.

- فترة السداد: تصل إلى 57 يومًا.

- خدمة الرسائل النصية SMS عند إجراء أي معاملات بالبطاقة وإصدار بيان العمليات الشهري لتوضيح قيمة المديونية والحد الأدنى للسداد وإصدار أو تجديد البطاقة.

- مدة التقسيط بدون احتساب فائدة من التجار تصل 12 شهرًا.

- يتيح استخدام البطاقة في تقسيط المشتريات على فترات تصل إلى 36 شهرًا ولكن مقابل نسبة فائدة مخفضة.

البنك التجاري الدولي

حد ائتمان البطاقة يتراوح بين 100 جنيه ويصل إلى 500 ألف جنيه حسب راتب العميل.

- أنواع بطاقات الشراء الكلاسيك، والجولد، والتاتينيوم، والبلاتينيوم، وبطاقة هي.

- سحب نقدي فوري يصل إلى 100% من الحد الائتماني.

- فترة سماح بدون فائدة تصل إلى 55 يومًا.

- رسالة مجانية بعد كل معاملة.

- الاختيار الذاتي للرقم السري.

- كشف حساب شهري مجانًا.

- رسالة مجانية للتذكير بميعاد السداد​

- إمكانية استخدام بطاقة الائتمان في الخارج.

بنك القاهرة

- حدود ائتمان البطاقة تترواح من 3 آلاف جنيه إلى مليون جنيه.

- أنواع بطاقات الشراء: الكلاسيك، والجولد، والتاتينيوم، وworld لكبار العملاء.

- يتاح استخدام البطاقة داخل وخارج مصر.

- مدة فترة سماح للسداد 55 يومًا دون أي فائدة على المشتريات وبعد ذلك يتم احتساب فائدة.

- برامج التقسيط دون فائدة تصل إلى 12 شهرًا.

مدة تقسيط بفائدة بسيطة تصل إلى 5 سنوات.

- إخطارات التنبيه بالرسائل القصيرة لكل معاملة بطاقة ائتمان على الإنترنت، أو التجار.

- رسائل تنبية بانتهاء البطاقة وتذكير التجديد بعد كل عملية.