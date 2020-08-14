مطار القاهرة يستقبل 15482 مسافرا خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس الخميس، 63 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها حوالي 8843 راكبا من جنسيات مختلفة.

كما غادر المطار 66 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، أقلت على متنها 6639 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مغادرة ووصول حوالي 15482 ألف راكب أقلت على متنها 129 رحلة جوية، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.