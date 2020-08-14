مسرح النافورة بالأوبرا يضيئ بأغاني سيناترا وألفيس بريسلى وبراين ادامز

مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة لنجوم عالميين منهم فرانك سيناترا، الفيس بريسلي، باربرا ستريساند وبراين آدمز، ستقدمها فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بمصاحبة عازفة البيانو، مايا چيفينيريا، ومن إخراج حازم رشدي، وذلك في الثامنة مساء الأحد 16 أغسطس على مسرح النافورة.

وسيشهد الحفل عرض مقتطفات من المسرحيات الغنائية الكلاسيكية، منها نوتردام باريس، شبح الأوبرا، سيدتي الجميلة، القطط، البؤساء، وغيرها وبجانب عدد من المؤلفات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية، بمصاحبة تابلوهات فنية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة، إلى جانب مشاهد من المسرحيات على شاشة فى خلفية المسرح.

يؤدي الأغاني كل من إيمان مصطفى، منى رفلة، رضا الوكيل، داليا فاروق، تامر توفيق، برهان الدين فاروق، أمينة خيرت، جاكلين رفيق، رشا طلعت، چورچ جمال، عزت غانم، عماد عادل، وليد كُريم، جولى فيظى، انجي محسن، هشام الجندي، نوريستا الميرغني، أسامة جمال، نسرين رشدي، مصطفى محمد، عمرو مدحت.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.