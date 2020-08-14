رئيس التحرير

محمود مسلم

"المالية": 170 مُصنعا وأكثر من 6000 سلعة ومنتج في "مايغلاش عليك"

كتب:

محمد عزالدين
01:29 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
وزير المالية

وزير المالية

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية ومسؤول مبادرة "مايغلاش عليك"، إن المبادرة تستهدف المواطن والصانع والتاجر المصريين، ومن ثم فإنها مبادرة شاملة، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت بـ144 منتجًا ومُصنعًا، وزاد هذا العدد ليصبح 170.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى" على الفضائية المصرية: "كنا نتحدث عن 4 آلاف سلعة ومنتج بالمبادرة، والآن صرنا نشهد أكثر من 6000 منتج وسلعة، وهو ما يعطي رسالة للمواطن بأن المبادرة بدأت تثبت أقدامها في الشارع والسوق المصري".

وتابع بأنه جرى تخصيص غرف عمليات لمتابعة المبادرة، حيث يتلقى مسؤولو المبادرة استفسارات كثيرة حول المنتجات، ناصحًا المواطنين بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أي سلع بها مشكلة أو في حالة وجود أي مشكلة مع أي تاجر.

اقرأ المزيد:

المالية الروسية: ارتفاع الدين العام في البلاد بسبب كورونا

"المالية" تقترض 42 مليار جنيه محليا بـ13.81% قبل اجتماع "المركزي"

معيط: تطبيق الأنظمة الإلكترونية بكل قطاعات وزارة المالية بنهاية يونيو

الخزانة الأمريكية: رفع القيود عن تعاملات الأمريكيين المالية مع السودان

وزير المالية: مجلس الشيوخ سيكون إضافة قوية لمستقبل مصر

التيسيرات المقدمة من وزارة المالية للمواطنين من خلال البطاقة التموينية