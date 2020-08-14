"المالية": 170 مُصنعا وأكثر من 6000 سلعة ومنتج في "مايغلاش عليك"

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية ومسؤول مبادرة "مايغلاش عليك"، إن المبادرة تستهدف المواطن والصانع والتاجر المصريين، ومن ثم فإنها مبادرة شاملة، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت بـ144 منتجًا ومُصنعًا، وزاد هذا العدد ليصبح 170.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى" على الفضائية المصرية: "كنا نتحدث عن 4 آلاف سلعة ومنتج بالمبادرة، والآن صرنا نشهد أكثر من 6000 منتج وسلعة، وهو ما يعطي رسالة للمواطن بأن المبادرة بدأت تثبت أقدامها في الشارع والسوق المصري".

وتابع بأنه جرى تخصيص غرف عمليات لمتابعة المبادرة، حيث يتلقى مسؤولو المبادرة استفسارات كثيرة حول المنتجات، ناصحًا المواطنين بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أي سلع بها مشكلة أو في حالة وجود أي مشكلة مع أي تاجر.