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"التعليم العالي": الهجين يهدف إلى تقليل الكثافة الطلابية بالجامعات

كتب:

أحمد أبوضيف
06:28 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم الهجين، هو دمج نظامي التعليم وجها لوجه والتعلم عن بعد، حيث يجري تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، بالإضافة إلى تناوب الحضور للجامعة، لاكتساب المهارات المطلوبة، على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفي، وبعض المهارات، من خلال التعلم عن بعد، فضلاً عن تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس التحتية للجامعات.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اهداف التعليم الهجين، تتمثل في تقليل الكثافة الطلابية داخل الجامعات المصرية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، فضلاً عن التحول التدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة، وذلك تطبيقاً لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية.

وتحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي، لتحقيق الأهداف المرجوة من المحتوى الدراسي، بالإضافة إلى تقديم المحتوى، بأساليب تكنولوجية مختلفة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، ومساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

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