مصر للطيران تسير 38 رحلة جوية غدا

رحلات مصرللطيران المقررة غدًا السبت ١٥ أغسطس ٣٨ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، البحرين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيرلين، نيويورك، كوبنهاجن ، بغداد، ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي، و رحلة استثنائية إلى كل من أبها، تونس، الدمام، جدة، المدينة المنورة، بالإضافة إلى ٣ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الغردقة والأقصر ، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٠٠٠ راكب.