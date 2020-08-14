"مصر للطيران" تسير اليوم 39 رحلة لمختلف دول العالم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن تسيير 39 رحلة جوية منتظمة، اليوم الجمعة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها إلى عواصم ومدن العالم لنقل ما يقرب من 3400 راكب.

وأوضحت الشركة، خلال بيان لها، أن الرحلات ستنطلق إلى كل من "امستردام ، أثينا، بودابست ، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، ڤيينا، إسطنبول، لارنكا، چوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين ، نيويورك، بغداد، أربيل".

وتسير مصر للطیران رحلتين جويتين إلى كل من "دبي وأبو ظبي وميلانو" ورحلة استثنائية إلى كل من "الرياض، دوالا، موسكو" ورحلتين إلى "جدة"، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى "شرم الشيخ" ورحلة داخلية إلى "الغردقة و الأقصر" وهذا بخلاف رحلات الشحن الجوي.

كانت وزارة الطيران المدني قررت تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، اعتبارا من غدا السبت الموافق 15 من أغسطس الجاري، ويستثنى من هذا القرار المصريون العائدون من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.