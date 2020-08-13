مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تجديد شهادات "الأيزو"

حصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، للعام الثاني عشر على التوالي، على تجديد شهادات الأيزو، بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات (ISO 9001-2015 / 14001-2015 / 45001/2018)، الخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة GIC EGYPT.

وأعرب الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن سعادته باجتياز هذه الشهادات، التي تعد أعلى الشهادات الدولية في مجال السلامة والجودة، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها صناعة النقل الجوي خلال جائحة كورونا.

وذلك يدل على قدرة الشركة الوطنية على التطوير المستمر وتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات للمواصفات القياسية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للسلامة والجودة والقياسات وجميع قطاعات والإدارات العامة للشركة، رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط، عقب اجتماعه بالوفد لمناقشة التقرير النهائي الخاص بتجديد شهادات الأيزو، أن الشركة اجتازت كل المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات الهامة بالشركة، لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادات الأيزو معNO Findings & observations.

وأكد أن شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، تعد من أوائل الشركات التي اجتازت تفتيشات الأيزو، منذ الحصول عليها في عام 2008، واستمرت حتى الآن في تجديدها.

وأشاد الوفد، بأداء والتزام العاملين بتطبيق كل المعايير الدولية اللازمة، ما أهلهم للحصول على هذه الشهادات بالشكل المشرف واللائق باسم تاريخ مصر للطيران دون اى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق.

والجدير بالذكر، أنه تضمنت تلك المراجعات كل الأعمال والإجراءات المختلفة، وكذلك النظام الإداري المتكامل.